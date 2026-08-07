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Extra maatregelen moeten vrachtverkeer Merwedebrug terugdringen

Samenleving
door anp
vrijdag, 07 augustus 2026 om 17:01
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UTRECHT (ANP) - Rijkswaterstaat gaat aanvullende maatregelen nemen om het aantal vrachtwagens en touringcars dat over de verzwakte Merwedebrug rijdt terug te dringen. Er worden borden geplaatst bij grensovergangen, boven en langs de weg en bij op- en afritten. Welke tekst er op die borden komt te staan is nog niet duidelijk, zegt een woordvoerder.
Sinds 18 juli is het voor vrachtwagens en touringcars verboden gebruik te maken van de brug, die Zuid-Holland en Noord-Brabant verbindt en waar de A27 overheen gaat.
Het daaropvolgende weekend installeerde RWS camera's om overtreders te registreren. In de eerste week werden er 1118 boetes uitgeschreven, meldde het Centraal Justitieel Incassobureau vrijdag. "Het doel is het aantal vrachtwagens en touringcars naar nul te krijgen", zegt de woordvoerder.
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