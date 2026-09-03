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Amerikaanse sancties voor Cubaanse bedrijven en Castro-familielid

Samenleving
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 20:34
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HAVANA (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben donderdag sancties opgelegd aan vijf Cubaanse bedrijven en een kleinzoon van voormalig president Raúl Castro. De Amerikaanse regering van Donald Trump wil zo de economische druk op het communistische eiland opvoeren.
Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de 31-jarige Fidel Ernesto Castro sancties krijgt opgelegd, omdat hij lid is van de familie Castro. Zijn grootvader Raúl (95) was een belangrijke figuur in de Cubaanse revolutie in 1959 en leidde het land jarenlang vanaf 2006, toen zijn broer Fidel Castro ziek werd. Hij trad in 2018 terug als president, maar bleef sindsdien een invloedrijke figuur in de regering.
Washington legde verder sancties op aan een staatsbank, twee bedrijven uit de nikkelmijnbouw en twee bedrijven uit de energiesector.
Cuba heeft zwaar te lijden onder een olieblokkade en economische druk die door de VS wordt opgelegd. Er komen weinig goederen naar het eiland en de energievoorziening is schaars.
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