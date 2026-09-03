Antonelli is bereid Russell te helpen bij kwalificatie GP Italië

MONZA (ANP/AFP) - Kimi Antonelli mag dan de leider in het wereldkampioenschap Formule 1 zijn, de Italiaan van Mercedes zegt in de kwalificatie van de Grote Prijs van Italië zijn ploeggenoot George Russell te willen helpen. Mocht de Brit in zijn slipstream willen rijden, dan is hij daartoe bereid.

Antonelli moet zelf zondag achteraan op de grid starten. De Italiaan krijgt die straf vanwege een motorwissel. Mocht de teamleiding hem om hulp vragen bij de kwalificatie van Russell, dan zal hij dat doen, zei Antonelli donderdag in de persconferentie. Op het hogesnelheidscircuit in Monza kan een slipstream het verschil maken. "Het is besproken met het team en ja, we zijn het over een aantal dingen eens geworden", aldus Antonelli.

Max Verstappen kreeg eerder deze zomer bij de kwalificatie van de Grote Prijs van België een zogenoemd 'sleepje' van teamgenoot Isack Hadjar. Door op een lang recht stuk in de slipstream te rijden, eindigde Verstappen als tweede in de kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps.