Raad van Discipline staat schorsing van ex-advocaat Taghi toe

AMSTERDAM (ANP) - De Raad van Discipline Amsterdam heeft donderdag het verzoek van de Amsterdamse deken toegewezen om Vito Shukrula te schorsen als advocaat. De schorsing gaat onmiddellijk in en duurt voor onbepaalde tijd, meldt de Amsterdamse Orde van Advocaten.

Shukrula wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van zijn voormalige cliënt Ridouan Taghi. Hij werd aangehouden na een bezoek aan zijn cliënt in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Hij is de derde advocaat van Taghi die is opgepakt. Het indienen van een schorsingsverzoek is standaard wanneer een advocaat in voorlopige hechtenis wordt genomen.

Eind november werd Shukrula, samen met Carlo Crince le Roy en later Sultan Kat, de advocaat van Taghi. Ook die laatste twee hebben de verdediging van Taghi neergelegd. Hij zit dus opnieuw zonder juridische bijstand in het liquidatieproces Marengo. De rechtbank veroordeelde Taghi vorig jaar tot een levenslange gevangenisstraf. Momenteel loopt het hoger beroep.