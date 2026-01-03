Trump: er ging veel goede planning vooraf aan operatie Venezuela

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt tegen de New York Times dat er "veel goede planning" voorafging aan de Amerikaanse aanvallen op Venezolaans grondgebied. Daarbij pakten de VS president Nicolás Maduro en diens vrouw op. "Het was eigenlijk een briljante operatie", zei Trump in een kort telefoongesprek.

Op de vraag of hij toestemming van het Congres heeft gevraagd voor de operatie, of wat de volgende stappen voor Venezuela zouden zijn, verwees Trump naar de persconferentie die hij zaterdag later houdt op zijn landgoed Mar-a-Lago in Florida.