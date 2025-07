LOS ANGELES (ANP) - De Amerikaanse showworstelaar Hulk Hogan is op 71-jarige leeftijd overleden, meldt het Amerikaanse entertainmentnieuwsplatform TMZ. De flamboyante Terry Gene Bollea, zoals hij echt heette, was met zijn bandana en forse snor ook buiten de VS een bekende verschijning. De afgelopen jaren voerde hij luidruchtig campagne voor de Amerikaanse president Donald Trump.