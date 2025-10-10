ECONOMIE
Amerikaanse topuniversiteit MIT weigert Trumps inmenging

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 17:24
CAMBRIDGE (ANP) - Het Massachusetts Institute of Technology (MIT) stemt niet in met de voorschriften die de regering-Trump de Amerikaanse topuniversiteit heeft voorgelegd. Instellingen die instemmen met die voorwaarden mogen delen van hun financiering behouden. Het gerenommeerde MIT verkiest nu dus de eigen academische integriteit boven de regeringswensen.
"MIT is trots op de eigen successen. Onze studenten en academische staf zijn succesvol op basis van hun eigen verdiensten", schrijft de universiteit in een verklaring. "Onze waarden en andere praktijken staan gelijk aan of overtreffen de standaarden zoals door u beschreven."
De voorschriften dicteren onder meer dat geslachts- en genderkenmerken niet meer mogen worden meegenomen bij selectieprocedures en dat het collegegeld voor vijf jaar moet worden bevroren. Critici zien de voorschriften als onuitlegbaar overheidsingrijpen en spreken van een "duivelse deal".
