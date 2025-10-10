ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VNG vraagt minister om uitvoering afspraken opvang Oekraïners

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 17:29
anp101025209 1
DEN HAAG (ANP) - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft minister Mona Keijzer van Asiel en Migratie gevraagd om "acuut en adequaat uitvoering te geven aan gemaakte afspraken over de opvang van Oekraïners". De situatie rond de opvang van Oekraïners is "urgent en nijpend", aldus de VNG.
"Deze urgentie wordt versterkt door de zorgen die gemeenten nu uiten over Oekraïners die geen opvang hebben en op straat moeten slapen, mede gezien de naderende winter", schrijft de VNG aan Keijzer. De vereniging wil onder meer dat Keijzer meer zekerheid biedt op financieel gebied. De gemeenten stellen vast dat nieuwe opvanglocaties niet van de grond komen, omdat er nu geen meerjarige zekerheid kan worden gegarandeerd.
Daarnaast vraagt de VNG om betere samenwerking en overeenstemming tussen de rijksoverheid en mede-overheden. Ook willen de gemeenten bepaalde groepen voorrang kunnen geven in de opvang en moeten zij beschikking krijgen over instrumenten om adequaat op te treden tegen overlastgevers. "Alleen dan kunnen gemeenten hun verantwoordelijkheid blijvend waarmaken."
Keijzer dankt de gemeenten voor "hun tomeloze inzet" en denkt "op korte termijn meer te kunnen zeggen over meerjarige financiering". Ze zegt samen met de VNG te kijken naar maatregelen tegen overlast.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2504761837

De 10 besmettingshaarden in huis die je vergeet schoon te maken

gandr-collage (14)

De satellieten van Musk beginnen uit de lucht te vallen. Letterlijk

ANP-422510636

De reputatie van kamerlid Gijs van Dijk werd met donderend geraas vernietigd. Nu hij onschuldig blijkt blijft het doodstil

gemiddelde-gasprijs-2025-1

Nederlandse huishoudens betalen de hoogste gasrekening van Europa. Waarom?

skynews-iris-stalzer-germany_7045177

Duitse burgemeester urenlang gemarteld door haar stiefdochter

anp091025251 1

Trump zinspeelt op royement van Spanje als NAVO-lidstaat

generated-image (39)

7 wasmachine- en drogertrucs die écht werken (getest)

Loading