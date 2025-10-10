VNG vraagt minister om uitvoering afspraken opvang Oekraïners

DEN HAAG (ANP) - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft minister Mona Keijzer van Asiel en Migratie gevraagd om "acuut en adequaat uitvoering te geven aan gemaakte afspraken over de opvang van Oekraïners". De situatie rond de opvang van Oekraïners is "urgent en nijpend", aldus de VNG.

"Deze urgentie wordt versterkt door de zorgen die gemeenten nu uiten over Oekraïners die geen opvang hebben en op straat moeten slapen, mede gezien de naderende winter", schrijft de VNG aan Keijzer. De vereniging wil onder meer dat Keijzer meer zekerheid biedt op financieel gebied. De gemeenten stellen vast dat nieuwe opvanglocaties niet van de grond komen, omdat er nu geen meerjarige zekerheid kan worden gegarandeerd.

Daarnaast vraagt de VNG om betere samenwerking en overeenstemming tussen de rijksoverheid en mede-overheden. Ook willen de gemeenten bepaalde groepen voorrang kunnen geven in de opvang en moeten zij beschikking krijgen over instrumenten om adequaat op te treden tegen overlastgevers. "Alleen dan kunnen gemeenten hun verantwoordelijkheid blijvend waarmaken."

Keijzer dankt de gemeenten voor "hun tomeloze inzet" en denkt "op korte termijn meer te kunnen zeggen over meerjarige financiering". Ze zegt samen met de VNG te kijken naar maatregelen tegen overlast.