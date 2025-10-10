ECONOMIE
Amerikaanse troepen gaan toezien op staakt-het-vuren in Gaza

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 5:56
bijgewerkt om vrijdag, 10 oktober 2025 om 6:16
- De Verenigde Staten zullen tweehonderd troepen inzetten als onderdeel van een gezamenlijke taskforce die moet toezien op stabiliteit in Gaza. Dat melden hooggeplaatste Amerikaanse functionarissen.
De Amerikaanse troepen zullen ter plaatse zijn in de regio, maar niet in Gaza, aldus de functionarissen. Egypte, Qatar, Turkije en waarschijnlijk de Verenigde Arabische Emiraten zullen ook deel uitmaken van de taskforce.
De troepen moeten erop toezien dat het Loo staakt-het-vuren wordt nageleefd, nadat Israël en Hamas het eens zijn geworden over de eerste fase van het Amerikaanse vredesplan voor Gaza.
Brad Cooper
Admiraal Brad Cooper, hoofd van het Central Command van de Amerikaanse strijdkrachten (CENTCOM), zal de leiding hebben over de troepen.
De functionarissen zeiden ook dat ze hopen dat de spanningen in de regio zullen afnemen met het ingaan van de Gazadeal, zodat er onderhandeld kan worden over verdere normalisatie tussen Israël en de Arabische landen.
