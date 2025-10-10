ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Scandinavisch gevoel: 4 bestemmingen met die vibe (en 4 voor najaarszon)

Samenleving
door Nina van der Linden
vrijdag, 10 oktober 2025 om 6:19
shutterstock_695965033
Het Scandinavisch leven roept beelden op van minimalistisch design, rustgevende natuur en een ontspannen sfeer. Terwijl een reis naar Zweden, Noorwegen of Denemarken vaak in de papieren loopt, zijn er verrassend veel Europese bestemmingen waar je voor minder geld kunt genieten van diezelfde kalmte, esthetiek en frisse lucht. En wie liever de zon opzoekt in het najaar, vindt verderop vier zonnige alternatieven voor een betaalbare nazomertrip.
4 Goedkope bestemmingen met Scandinavische sfeer
1. Estland – Tallinn en het Eilandomgeving Tallinn ademt dezelfde serene, stijlvolle sfeer als Kopenhagen of Stockholm, maar is een stuk vriendelijker voor je portemonnee. In de oude stad vind je hippe koffiebars, designwinkels en betaalbare restaurants. Op de eilanden Saaremaa en Hiiumaa ontdek je eindeloze bossen, houten huizen en een ontspannen tempo.
2. Slovenië – Ljubljana & Bled Ljubljana is compact, sfeervol en toonbeeld van een relaxte levensstijl. Dankzij veel groen en creatieve, duurzame horeca doet de stad verrassend Scandinavisch aan. Bij het meer van Bled geniet je van rust, bossen en prachtig uitzicht, zonder de Scandinavische prijskaartjes.
3. Duitsland – Mecklenburg-Vorpommern Wil je de Scandinavische kustsfeer, denk dan aan het noorden van Duitsland. In plaatsen als Rügen en Usedom brengen witte stranden, rietgedekte huisjes en uitgestrekte natuur je direct in Nordic stemming. Bovendien ben je er zo en liggen de prijzen lager dan in Scandinavië.
4. Letland – Riga & Jurmala Riga combineert kleurrijke art-nouveau architectuur met hippe, minimalistische koffiebarretjes. Het nabijgelegen Jurmala biedt uitgestrekte zandstranden, bossen en een ontspannen vakantiesfeer die doet denken aan het comfort en gemak van Noord-Europa.
ANP-500586343
4 Betaalbare najaarszonbestemmingen
1. Zuid-Spanje – Andalusië Steden als Sevilla en Málaga zijn in het najaar heerlijk zonnig, met veel terrasjes en cultuur. De prijzen voor accommodatie en eten dalen na het hoogseizoen flink.
2. Griekenland – Kreta of Rhodos In oktober zijn de temperaturen op de Griekse eilanden nog aangenaam én is het een stuk rustiger en goedkoper. Je drinkt je koffie met uitzicht op zee, geniet van lokale tavernes en verkent verlaten stranden.
3. Portugal – Algarve Met zachte temperaturen, ruige kusten en kleurrijke dorpen is de Algarve ideaal voor een betaalbare nazomer. Vooral als je buiten de toeristische hotspots verblijft, liggen de prijzen laag.
ANP-524436078
4. Turkije – Lycische kust Rond Bodrum of Fethiye vind je helder blauwe zee, vriendelijke pensions en geweldige keuken. Het najaar betekent zonnige dagen en minder toeristen.

Lees ook

Vakantie aan de Nederlandse kust wordt ontzettend duurVakantie aan de Nederlandse kust wordt ontzettend duur
Ibiza-restaurant onder vuur na rekening van 12 euro voor tassenhaak, eigenaar komt met belachelijk verhaalIbiza-restaurant onder vuur na rekening van 12 euro voor tassenhaak, eigenaar komt met belachelijk verhaal
De 5 beste duurzame reisbestemmingen voor 2025 volgens de BBCDe 5 beste duurzame reisbestemmingen voor 2025 volgens de BBC
Toeriste 'seksueel misbruikt' tijdens parasailen in Tunesië: ‘Ik voelde me geschonden, vies en bang’Toeriste 'seksueel misbruikt' tijdens parasailen in Tunesië: ‘Ik voelde me geschonden, vies en bang’
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-537947780

PVV blijft ruim de grootste in nieuwe Peilingwijzer, winst voor D66 en JA21

ANP-422510636

De reputatie van kamerlid Gijs van Dijk werd met donderend geraas vernietigd. Nu hij onschuldig blijkt blijft het doodstil

gandr-collage (14)

De satellieten van Musk beginnen uit de lucht te vallen. Letterlijk

ANP-538702018

Pieter Omtzigt opeens weer in de spotlights: ‘Het gaat goed’

Trump-health-checkup

Trump ondergaat de jaarlijkse medische keuring. Na een half jaar

ANP-538593799

Schandaal in Australië: Deloitte produceert peperduur rapport vol AI-onzin, overheid krijgt 290.000 euro terug

shutterstock_289582982

Je moét gelukkig zijn. Maar dat heeft grote nadelen

Loading