Amerikanen in Congo mogen niet naar VS vliegen vanwege ebola

WASHINGTON (ANP/AFP) - Amerikaanse staatsburgers in de Democratische Republiek Congo mogen geen commerciële vluchten nemen naar de Verenigde Staten vanwege de verspreiding van het ebolavirus in het Afrikaanse land. Dat maakte het Witte Huis bekend.

De betreffende mensen komen op een 'stap-niet-in'-lijst en moeten zeker 21 dagen in een derde land doorbrengen voordat ze naar de VS mogen vliegen.

Het aantal besmettingen in Congo is opgelopen tot meer dan 1900.

De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC maakte vrijdag bekend dat een Amerikaanse burger die voor een hulporganisatie werkt in Congo, besmet is geraakt met het ebolavirus.