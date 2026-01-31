ECONOMIE
Amnesty bezorgd over rechten vluchtelingen in coalitieakkoord

Samenleving
door anp
zaterdag, 31 januari 2026 om 17:06
anp310126111 1
AMSTERDAM (ANP) - Amnesty International maakt zich "ernstige zorgen" over de rechten van vluchtelingen in het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord. "Mensen op de vlucht worden al jarenlang gestigmatiseerd en ontmenselijkt in het politieke debat. Het is schokkend om te lezen dat de rechten van mensen die vluchten voor oorlog en vervolging nog verder worden afgebroken", aldus de hulporganisatie over de plannen van D66, VVD en CDA.
Amnesty wijst op plannen van de coalitie om vreemdelingendetentie uit te breiden, waarborgen als een medisch advies uit de asielprocedure te schrappen en het VN-Vluchtelingenverdrag aan te passen. "Mensen op de vlucht hebben recht op een zorgvuldige asielprocedure en mogen nooit worden teruggestuurd naar een plek waar zij gevaar lopen."
De hulporganisatie ziet in het akkoord ook lichtpuntjes, zoals het voornemen om de democratische rechtsstaat te versterken, de aanpak van etnisch profileren en steun voor het Internationaal Gerechtshof en het Internationaal Strafhof.
