Mary Trump verklaart psychologie van Donald: 'Hij vult een leegte die niet te vullen is

Ideologie? MAGA? Nee, het is psychiatrie. "Oom Donald probeert constant een leegte te vullen. Het enige wat hij wanhopig wil in zijn leven, is geliefd worden, maar het is nooit genoeg en dat zal het ook nooit worden. Dus al het andere, het geld, de macht, zijn naam op alles zetten, Groenland, dat is allemaal bedoeld om een zwart gat te vullen dat niet te vullen is.

Mary Trump is de nicht van Trump (dochter van zijn oudere broer) en klinisch psycholoog . Ze raadt ons aan Trump niet te verklaren op basis van politiek, ideologie of beleid. Haar oom is patient.

Nicht Mary verklaart de aandoening die Trump heeft (door psychiaters getypeerd als kwaadaardig narcisme) uit zijn genen (vader Fred was een zeer nare man) en zijn jeugd.

"Ik denk dat het beste is om te beginnen toen Donald ongeveer tweeënhalf was, wat een cruciale periode is in de emotionele en psychologische ontwikkeling van een mens. Hij was de jongste van vier kinderen en op dat moment had mijn grootmoeder net haar vijfde kind gekregen, mijn oom Robert, en negen maanden later werd ze erg ziek en was ze het volgende jaar in feite afwezig, zowel emotioneel als fysiek, omdat ze in en uit het ziekenhuis lag. Ze onderging verschillende operaties. Dus tijdens deze cruciale ontwikkelingsperiode was Donald in feite zonder zijn moeder, zijn primaire verzorger. De enige persoon die voor hem kon zorgen was mijn grootvader, Fred, die een sociopaat was, geen interesse had in kinderen en, zoals de meeste sociopaten, geloofde dat andere mensen alleen bestonden om hem te dienen. Dus in die periode verkeerde Donald in een staat van bijna voortdurende angst en eenzaamheid. Hij werd niet verzorgd, hij werd niet gespiegeld, hij werd niet vastgehouden. Ik kan me alleen maar voorstellen hoe vreselijk en donker die tijd was.

Het probleem voor hem, en nu voor ons allemaal, is dat toen mijn grootmoeder weer beschikbaar kwam, ze niet echt iets deed om de breuk te herstellen. Donald ontwikkelde dus een aantal zeer krachtige verdedigingsmechanismen om te voorkomen dat hij zich voortdurend bang en alleen zou voelen, en die werden in de loop van de tijd steeds sterker omdat er, nogmaals, niets was gedaan om de breuk te herstellen.

Toen mijn grootvader eindelijk aandacht voor Donald begon te krijgen, omdat hij in n Donald zijn opvolger herkende, ging mijn grootvader die dingen waarderen die de meesten van ons als negatief zouden beschouwen: het pesten, de minachting, het altijd geloven dat je gelijk hebt, het denken dat je beter bent dan alle anderen." En daar komt dan nu dementie bij.