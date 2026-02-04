ECONOMIE
Amnesty: dwangarbeid in Noord-Korea voor verkeerd tv-kijken

Samenleving
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 1:08
LONDEN (ANP) - Noord-Koreanen die worden betrapt op het kijken naar Zuid-Koreaanse tv-programma's of het luisteren naar Zuid-Koreaanse muziek kunnen worden veroordeeld tot jarenlange dwangarbeid. Als je het verspreidt, is de doodstraf mogelijk. De zwaarste straffen treffen vooral mensen die te arm zijn om ambtenaren om te kopen, stelt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie interviewde mensen die uit Noord-Korea zijn gevlucht.
Hoewel Zuid-Koreaanse series wijdverbreid zijn, via uit China gesmokkelde USB-sticks, is de handhaving volkomen willekeurig, aldus Amnesty. Kijken naar Zuid-Koreaanse tv-shows kan je je leven kosten, tenzij je het je kunt veroorloven om te betalen, concludeert de organisatie: "Dit is onderdrukking in combinatie met corruptie."
Amnesty baseert het onderzoek op 25 interviews met Noord-Koreaanse vluchtelingen die tussen 2019 en 2020 het land verlieten. Door de zeer beperkte toegang tot Noord-Korea is er geen onderzoek in het land zelf mogelijk, waardoor getuigenissen van recent gevluchte Noord-Koreanen essentieel zijn.
Het kijken naar buitenlandse media is al langer streng verboden in het communistische Noord-Korea. In 2020 werden de maximumstraffen verhoogd.
