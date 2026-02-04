ECONOMIE
Bootmigranten omgekomen bij botsing met Griekse kustwacht

Samenleving
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 1:37
ATHENE (ANP/RTR/AFP) - Zeker vijftien migranten zijn omgekomen op de Egeïsche Zee doordat hun boot in botsing kwam met een vaartuig van de Griekse kustwacht. Dat meldt de dienst. Het incident vond plaats ten noorden van het eiland Chios.
Volgens de autoriteiten werden 24 opvarenden naar het ziekenhuis gebracht, evenals twee medewerkers van de kustwacht. Hoewel over hun toestand niets bekend is gemaakt, zouden volgens de publieke omroep ERT onder de gewonden elf kinderen en twee zwangere vrouwen zijn.
De kustwacht zoekt samen met de Griekse luchtmacht naar mogelijke vermisten.
De migranten zouden vanuit Turkije op weg zijn geweest naar Chios. Een patrouilleboot van de Griekse kustwacht zou de boot hebben ontdekt en hebben verzocht van koers te veranderen. Vervolgens kwam het door een nog onduidelijke oorzaak tot een botsing tussen de twee vaartuigen en belandden meerdere mensen in zee, meldde nieuwszender Skai.
Veel migranten wagen de gevaarlijke oversteek tussen de Turkse kust en de Griekse eilanden in de Egeïsche Zee.
ANP-548321066

