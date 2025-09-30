ECONOMIE
Voetballer Quincy Promes blijft vastzitten

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 18:19
anp300925163 1
AMSTERDAM (ANP) - Voetballer Quincy Promes blijft voorlopig vastzitten, in elk geval tot de volgende zitting over maximaal drie maanden. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam besloten. Verzoeken om zijn voorlopige hechtenis op te heffen of te schorsen, wees het hof af.
Oud-international Promes wordt verdacht van cocaïnesmokkel en het neersteken van zijn neef. De rechtbank heeft hem in totaal 7,5 jaar cel opgelegd. De zaak loopt momenteel in hoger beroep en is in de voorbereidende fase. Dinsdag was de tweede inleidende zitting.
