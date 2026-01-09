ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

KNSB zet vanwege winterweer streep door Marathon Cup in Tilburg

Sport
door anp
vrijdag, 09 januari 2026 om 18:55
anp090126192 1
TILBURG (ANP) - De Marathon Cup in Tilburg gaat zaterdag vanwege de winterse weersomstandigheden niet door. Dat meldt schaatsbond KNSB.
"De gemeente Tilburg heeft besloten dat de Ireen Wüst IJshal gesloten blijft, in ieder geval tot en met zaterdagavond. Op het dak liggen nog grote hoeveelheden sneeuw en voor vanavond wordt opnieuw sneeuw verwacht. Dat maakt het risico te groot om de deuren te openen", aldus de KNSB.
De wedstrijd zou de negende zijn in de reeks van de Daikin Marathon Cup, die uit veertien wedstrijden bestaat. De finale is op 7 maart in Kardinge in Groningen. De KNSB hoopt dat er in de kalender een datum gevonden kan worden om de wedstrijd van Tilburg op een later moment in te halen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Screenshot-2025-06-27-at-2-19-35-PM

Hoe spoor je een verborgen camera op in je Airbnb of hotelkamer

ANP-546525487

Wetenschappers ontdekken opvallend verband tussen cafeïne, buikvet en diabetes

a2753be71d8edc05a5d066d28e9e2aa9,65894f14

Het regime van de mullahs staat op instorten

211386560_m

Als je dit persoonlijkheidstype hebt is je kans op een gelukkig huwelijk het grootst

anp090126108 1

Meloni: ernstige gevolgen NAVO bij Amerikaanse inval Groenland

238440917_l

Drie zinnen die kinderen eerlijker maken (zeg ze elke dag)

Loading