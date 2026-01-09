KNSB zet vanwege winterweer streep door Marathon Cup in Tilburg

TILBURG (ANP) - De Marathon Cup in Tilburg gaat zaterdag vanwege de winterse weersomstandigheden niet door. Dat meldt schaatsbond KNSB.

"De gemeente Tilburg heeft besloten dat de Ireen Wüst IJshal gesloten blijft, in ieder geval tot en met zaterdagavond. Op het dak liggen nog grote hoeveelheden sneeuw en voor vanavond wordt opnieuw sneeuw verwacht. Dat maakt het risico te groot om de deuren te openen", aldus de KNSB.

De wedstrijd zou de negende zijn in de reeks van de Daikin Marathon Cup, die uit veertien wedstrijden bestaat. De finale is op 7 maart in Kardinge in Groningen. De KNSB hoopt dat er in de kalender een datum gevonden kan worden om de wedstrijd van Tilburg op een later moment in te halen.