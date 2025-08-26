Reddingsschip voor migranten door Libische kustwacht beschoten

TRIPOLI (ANP) - Het reddingsschip Ocean Viking van SOS Méditerranée is zondag op de Middellandse Zee beschoten door de Libische kustwacht. Dat gebeurde in internationale wateren op ruim 70 kilometer van de kust van Libië, meldt de ngo maandag in een persbericht. Geen van de opvarenden raakte gewond, het schip liep wel schade op.

Aan boord van het reddingsschip waren 87 vluchtelingen die in de nacht van zaterdag op zondag waren gered. SOS Méditerranée redde de afgelopen jaren met hulp van het Rode Kruis duizenden migranten op de Middellandse Zee. De Ocean Viking was op zee op zoek naar meer migranten op bootjes in nood toen de Libische kustwacht volgens de ngo zonder waarschuwing het vuur opende.

Ramen op de brug van het schip en verschillende rubberen reddingsboten raakten beschadigd. SOS Méditerranée deelt beelden van de schade op X en noemt het "onaanvaardbaar".

De Libische kustwacht heeft niet op het incident gereageerd. Het reddingsschip keert terug naar het Italiaanse eiland Sicilië.