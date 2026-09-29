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Amnesty meldt oorlogsmisdaden Mali: tientallen burgers gedood

Samenleving
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 11:09
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LONDEN (ANP) - Mensenrechtenorganisatie Amnesty International beschuldigt de Malinese strijdkrachten en het Russische huurlingenleger Wagner van oorlogsmisdaden. Die zijn gepleegd tijdens gezamenlijke operaties in het Afrikaanse land tussen 2023 en 2025, staat in een rapport.
Uit getuigenissen komt naar voren dat in die periode zeker 34 burgers zijn gedood. "Ze werden doelbewust neergeschoten, hun keel werd doorgesneden of ze werden levend verbrand", schrijft Amnesty. Slachtoffers lijken soms alleen op basis van hun etniciteit te zijn aangezien voor sympathisanten van gewapende groepen.
In Mali, waar in 2020 en 2021 staatsgrepen plaatsvonden, worstelt het militaire regime met de aanpak van jihadisten en andere groepen. Het land eiste het vertrek van een VN-stabilisatiemacht en deed een beroep op Wagner. Amnesty sprak onder meer met vluchtelingen over hoe militairen en huurlingen optreden en benadrukt dat het rapport niet gezien moet worden als een volledige lijst van potentiële misdaden.
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