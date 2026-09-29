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Jørgensen: EU betaalde al 100 miljard extra voor evenveel energie

Economie
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 11:12
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DUBLIN (ANP) - De Europese Unie heeft dit jaar ruim 100 miljard extra aan energie besteed "zonder daarvoor een molecuul extra aan gas of olie te ontvangen", zei Eurocommissaris Dan Jørgensen (Energie) voorafgaand aan een overleg met EU-ministers van Energie. Voor hem toont dit aan hoe "onhoudbaar het is om afhankelijk te zijn van energiebronnen uit andere delen van de wereld".
Voor hem is de oplossing duidelijk: "We moeten de fossiele brandstoffen - die geïmporteerde, vervuilende en dure moleculen - vervangen door energie van eigen bodem: groene elektronen", zei Jørgensen.
Tegelijkertijd is Jørgensen wel bezig om te kijken of methaanregels voor importeurs van olie en gas kunnen worden uitgesteld. Importeurs moeten zich vanaf 2027 aan rapportageregels houden, met als doel om de uitstoot van het broeikasgas te verminderen. Na druk van lidstaten die zich zorgen maken over de gevolgen voor de import van olie en gas, gaat Jørgensen toch kijken of dit kan worden uitgesteld, zei hij in Dublin.
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