Amnesty: onderzoek aanval op gevangenis Iran als oorlogsmisdaad

TEHERAN (ANP) - De Israëlische luchtaanvallen op de Evin-gevangenis in Teheran van vorige maand moeten worden onderzocht als oorlogsmisdaad, vindt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie concludeert op basis van eigen onderzoek dat Israël met de aanvallen het oorlogsrecht heeft geschonden.

Onder het internationale oorlogsrecht valt een gevangenis onder burgerobjecten. Amnesty zegt dat er geen geloofwaardig bewijs is dat de Evin-gevangenis een militair doel kon zijn. "Het bewijs geeft plausibele redenen om aan te nemen dat het Israëlische leger burgergebouwen schaamteloos en opzettelijk aanviel", zegt Erika Guevara Rosas van Amnesty International. "Het uitvoeren van zulke opzettelijke en bewuste aanvallen is een oorlogsmisdrijf."

Ten tijde van de luchtaanvallen, die door Israël zijn bevestigd, zouden 1500 tot 2000 mensen in het complex aanwezig zijn geweest. Onder hen ook burgers, omdat de bombardementen tijdens bezoekuren plaatsvonden. Er vielen 79 doden en honderden gewonden.

Het Iraanse regime houdt onder meer dissidenten, mensenrechtenactivisten, demonstranten en buitenlanders vast in het complex. Frankrijk veroordeelde om die reden de Israëlische actie direct, omdat die de levens van twee Fransen, die daar al drie jaar opgesloten zitten, "in gevaar had gebracht".

"De Israëlische strijdkrachten moeten geweten hebben dat de luchtaanvallen konden leiden tot veel burgerleed", concludeert Amnesty-vertegenwoordiger Guevara Rosas. "Autoriteiten wereldwijd moeten ervoor zorgen dat de verantwoordelijken voor deze dodelijke aanval ter verantwoording worden geroepen."

Dat kan bijvoorbeeld via het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Amnesty roept Iran op om alle medewerking te verlenen aan een eventueel strafrechtelijk onderzoek van het hof. Iran erkent het ICC niet.