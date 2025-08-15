Amnesty: Taliban moeten rechtssysteem weer invoeren

KABUL (ANP) - Amnesty International vindt dat de Taliban het rechtssysteem in Afghanistan weer moeten invoeren. Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn er momenteel geen duidelijke wetten en worden straffen willekeurig uitgedeeld.

De Taliban zijn vrijdag precies vier jaar aan de macht. Volgens Amnesty hebben ze toen het bestaande rechtssysteem afgebroken. "In plaats daarvan hanteren ze een op religie gebaseerd systeem geïnspireerd op hun strenge interpretatie van de islamitische shariawet. Dit systeem is ondoorzichtig, inconsistent en leidt tot straffeloosheid, en persoonlijke vooroordelen bij het opleggen van straffen als openbare zweepslagen en andere vormen van marteling en mishandeling. "

De mensenrechtenorganisatie stelt dat de Taliban daarmee twintig jaar vooruitgang hebben teruggedraaid en de internationale mensenrechtenstandaarden achter zich hebben gelaten.

Amnesty roept op om een einde te maken aan alle "draconische bevelen", lijfstraffen af te schaffen en de mensenrechten van iedereen te waarborgen. De internationale gemeenschap zou druk moeten zetten op het regime om dat te bereiken.