Weer ongeregeldheden bij protesten in Servië

Samenleving
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 3:16
NOVI SAD (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Demonstranten hebben donderdag in de stad Novi Sad in het noorden van Servië een kantoor van regeringspartij SNS van president Aleksandar Vucic geplunderd. In hoofdstad Belgrado raakten duizenden deelnemers aan een protest slaags met de oproerpolitie en met aanhangers van Vucic.
In Servië wordt al ruim negen maanden geregeld gedemonstreerd tegen Vucic. De veelal jonge demonstranten noemen zijn regering corrupt en autoritair en eisen nieuwe verkiezingen. De protesten begonnen in november, nadat zestien mensen om het leven waren gekomen toen een dak van een pas gerenoveerd treinstation in Novi Sad instortte. Het incident werd geweten aan nalatigheid en corruptie.
De protesten verliepen lang relatief vreedzaam. Na een demonstratie in Belgrado eind juni, waarbij 140.000 mensen de straat opgingen, kozen de autoriteiten voor een hardere aanpak. Deze week brak op meerdere plekken in het land geweld uit.
