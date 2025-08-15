ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Seksueel geweld in conflictgebieden met kwart toegenomen

Samenleving
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 6:06
bijgewerkt om vrijdag, 15 augustus 2025 om 6:26
anp150825054 1
Seksueel geweld in conflictgebieden is in 2024 flink toegenomen. In het jaarlijkse rapport hierover van de Verenigde Naties meldt de organisatie een stijging van 25 procent ten opzichte van het jaar ervoor.
Uit onderzoek van de VN blijkt dat meer dan 4600 mensen in conflictgebieden te maken kregen met seksueel misbruik dat werd ingezet als oorlogswapen. Het probleem is het grootst in de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo (DRC), Haïti, Somalië en Zuid-Soedan.
Eerder deze week waarschuwden de VN Rusland en Israël dat zij riskeerden op de lijst terecht te komen met landen en organisaties die worden verdacht van seksueel geweld in conflictsituaties. Er zouden geloofwaardige aanwijzingen zijn dat de strijdkrachten van beide landen zich schuldig maken aan seksueel geweld in detentiecentra. Op de lijst staan 63 landen en groeperingen, onder meer de legers van Myanmar en Soedan en de militante beweging Hamas.
Vorig artikel

Amnesty: Taliban moeten rechtssysteem weer invoeren

Volgend artikel

3 fascinerende tekenen van een hoog IQ

POPULAIR NIEUWS

107620590 l normal none

Hoe je brood niet moet invriezen

anp 73392452

Kijk uit voor E85: deze populaire Franse benzine zorgt voor motorschade in jouw auto

ANP-525197100

Deze vijf nieuwe AI-banen – met topsalaris – komen eraan

ANP-532405635

GL/PvdA komt met radicaal huizenplan

ANP-512177438

Revolutionair Twents zendertje draait Aziatische hoornaar de nek om

anp140825136 1

Diep triest: 'Vredesduif' Trump vraagt Noorse minister om Nobelprijs, want 'ik heb in halfjaar al vijf oorlogen gestopt'