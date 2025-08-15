Seksueel geweld in conflictgebieden met kwart toegenomen

Seksueel geweld in conflictgebieden is in 2024 flink toegenomen. In het jaarlijkse rapport hierover van de Verenigde Naties meldt de organisatie een stijging van 25 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Uit onderzoek van de VN blijkt dat meer dan 4600 mensen in conflictgebieden te maken kregen met seksueel misbruik dat werd ingezet als oorlogswapen. Het probleem is het grootst in de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo (DRC), Haïti, Somalië en Zuid-Soedan.

Eerder deze week waarschuwden de VN Rusland en Israël dat zij riskeerden op de lijst terecht te komen met landen en organisaties die worden verdacht van seksueel geweld in conflictsituaties. Er zouden geloofwaardige aanwijzingen zijn dat de strijdkrachten van beide landen zich schuldig maken aan seksueel geweld in detentiecentra. Op de lijst staan 63 landen en groeperingen, onder meer de legers van Myanmar en Soedan en de militante beweging Hamas.