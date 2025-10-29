Amnesty: VS moeten aanval Jemen onderzoeken als oorlogsmisdrijf

SAADA (ANP) - De Verenigde Staten moeten hun luchtaanval op een migrantencentrum in Jemen snel en zorgvuldig onderzoeken als oorlogsmisdrijf. Tot die conclusie komt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Bij de Amerikaanse aanval in Saada op 28 april kwamen tientallen Afrikaanse migranten om het leven.

Na onderzoek concludeert Amnesty dat de aanval willekeurig was en dat de VS niet hebben voldaan aan hun verplichting onder het internationaal humanitair recht om onderscheid te maken tussen burgerdoelen en militaire doelen.

De Amerikaanse strijdkrachten voerden de aanval uit tijdens Operatie Rough Rider waarbij ze wekenlang bombardementen uitvoerden op doelwitten van Houthi-rebellen, en naar eigen zeggen "honderden Houthi-strijders en veel Houthi-leiders" hebben gedood. Ook zouden luchtafweersystemen, commandocentra en wapenfabrieken zijn vernietigd.

De luchtaanval had volgens de hulporganisatie enorme gevolgen voor kwetsbare migranten. De meesten van hen zouden alleen in het detentiecentrum zijn vastgehouden omdat ze geen geldige verblijfsdocumenten hadden.

Amnesty heeft de bevindingen van het onderzoek gedeeld met het Amerikaanse Centraal Commando (CENTCOM). Dat gaf aan nog bezig te zijn met het beoordelen van alle meldingen van schade aan burgers en zei dat het deze allemaal "serieus" nam en ze "grondig" aan het bekijken was.

De hulporganisatie sprak met vijftien overlevenden. Veertien van hen liepen ernstige verwondingen op met blijvende gevolgen, waaronder het verlies van ledematen en ernstige zenuwbeschadiging. "De VS moeten een snel, grondig, onafhankelijk, onpartijdig en transparant onderzoek doen naar de luchtaanval op het migrantencentrum in Saada en de resultaten openbaar maken", zegt Kristine Beckerle van Amnesty.

De overlevenden van deze aanval verdienen volgens haar "niets minder dan volledige gerechtigheid" en de hulporganisatie roept op dat slachtoffers en hun families een volledige schadevergoeding moeten krijgen, inclusief financiële compensatie.