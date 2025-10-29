ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Snelheidslimiet ingesteld wegens brand in Zeeuwse Tholen

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 1:01
anp291025005 1
THOLEN (ANP) - In het Zeeuwse Tholen is een grote brand uitgebroken bij een autogarage. Het pand ligt direct naast de N286. Omdat de rook die is ontstaan bij de brand niet richting de weg trekt, is deze vooralsnog toegankelijk voor autoverkeer. Wel is uit voorzorg een snelheidsbeperking ingesteld, meldt de veiligheidsregio.
Door de zuidwestenwind trekt de rook over het Schelde-Rijnkanaal richting het Brabantse dorp Lepelstraat. De brandweer adviseert bewoners ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten.
Het volledige pand staat in brand en uit voorzorg worden naastgelegen panden gekoeld om te voorkomen dat de brand overslaat. In totaal zijn zo'n dertig brandweermensen ingezet om het vuur te bestrijden.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-403573021 (1)

Dit zijn de belangrijkste redenen waarom vrouwen vreemdgaan (het draait lang niet altijd om seks)

anp281025168 1

Slotpeilingen: fors verlies voor PVV en verder is het ongekend spannend

shutterstock_2383005665

Zo herken je hoogbegaafdheid bij jonge kinderen: de vroege signalen

102889542_m

Als je dit eet slaap je dezelfde avond al beter

123672997_m

Door op deze manier te wandelen daalt je hartrisico drastisch

ANP-540532428

Zien: Prinses Amalia en Máxima swingen de pan uit bij optreden Yves Berende

Loading