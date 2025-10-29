Snelheidslimiet ingesteld wegens brand in Zeeuwse Tholen

THOLEN (ANP) - In het Zeeuwse Tholen is een grote brand uitgebroken bij een autogarage. Het pand ligt direct naast de N286. Omdat de rook die is ontstaan bij de brand niet richting de weg trekt, is deze vooralsnog toegankelijk voor autoverkeer. Wel is uit voorzorg een snelheidsbeperking ingesteld, meldt de veiligheidsregio.

Door de zuidwestenwind trekt de rook over het Schelde-Rijnkanaal richting het Brabantse dorp Lepelstraat. De brandweer adviseert bewoners ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten.

Het volledige pand staat in brand en uit voorzorg worden naastgelegen panden gekoeld om te voorkomen dat de brand overslaat. In totaal zijn zo'n dertig brandweermensen ingezet om het vuur te bestrijden.