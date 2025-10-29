Eerste stembureaus voor Tweede Kamerverkiezingen geopend

DEN HAAG (ANP) - De eerste stembureaus voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn geopend. In Castricum, Zwolle en Arnhem kunnen vroege vogels al terecht om een bolletje rood te kleuren. Ook de burgemeesters van deze plaatsen brengen als een van de eersten hun stem uit.

In Castricum kan tussen middernacht en 01.00 uur gestemd worden in de Tuin van Kapitein Rommel aan de Stationsweg. Burgemeester Ben Tap is aanwezig bij het 'nachtstemmen'.

Burgemeester Peter Snijders van Zwolle brengt zijn stem uit in studentencafé Het Vliegende Paard. Stemmen in de kroeg kan van middernacht tot 01.30 uur. Het college van de Overijsselse stad is al wat eerder aanwezig in de kroeg om te helpen achter de bar.

De gemeente Arnhem opent een tijdelijk stembureau in Museum Arnhem, waar tussen middernacht en 02.00 uur gestemd kan worden. Het tijdelijke stembureau is onderdeel van De Nachtelijke Stem, een avondvullend programma rond de verkiezingen. Burgemeester Ahmed Marcouch maakt zijn opwachting als dj en brengt zijn stem uit in het museum. Ook gaat hij tijdens De Nachtelijke Stem in gesprek met jongeren "over stemmen en de impact ervan".