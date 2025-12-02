ECONOMIE
Amnesty wil onderzoek naar RSF-oorlogsmisdaden opvangkamp Soedan

Samenleving
door anp
woensdag, 03 december 2025 om 00:40
anp031225005 1
KHARTOEM (ANP) - De aanvallen van de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) op een vluchtelingenkamp in Soedan moeten worden onderzocht als oorlogsmisdaden, meldt Amnesty International in een rapport. Afgelopen april voerde de RSF de grootschalige aanval uit op een opvangkamp in de buurt van el-Fasher.
Volgens Amnesty werden hierbij opzettelijk burgers gedood, gijzelaars genomen en moskeeën, scholen en gezondheidsklinieken geplunderd en vernietigd. "Deze aanval stond niet op zichzelf, maar maakte deel uit van aanhoudende aanvallen op dorpen en kampen voor intern ontheemden", zegt secretaris-generaal Agnès Callamard.
Overlevenden van de aanval vertelden de hulporganisatie dat er tijdens de aanval opzettelijk op burgers werd geschoten, die zich in sommige gevallen hadden verstopt in huizen of een moskee. Dat noemt Amnesty een "ernstige schending van het internationaal humanitair recht".
De aanval op het vluchtelingenkamp leidde tot een massale uittocht van burgers naar el-Fasher, waar sprake was van een hongersnood. De stad werd eind oktober ingenomen door de RSF, waarbij op grote schaal mensen zouden zijn gedood.
