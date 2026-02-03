Amsterdam eert 'helden van de lhbtiq+-gemeenschap' met tegels

AMSTERDAM (ANP) - Het centrum van Amsterdam krijgt deze zomer een Walk of Pride, een looproute met speciale tegels waarop de namen staan van "helden uit de internationale lhbtiq+-gemeenschap". De gemeente laat weten dat de eerste 52 tegels worden onthuld tijdens het evenement WorldPride. Daar draagt de gemeente 50.000 euro subsidie aan bij.

De looproute komt tussen de Dam en het Homomonument en is "een eerbetoon aan individuen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan gelijkwaardigheid, emancipatie, kunst, activisme, zorg, cultuur en het recht om vrij en zonder angst zichzelf te zijn".

Een speciale commissie heeft de namen uitgekozen. Die zijn op een website al te lezen. Onder de Nederlanders die een tegel krijgen, zijn acteur en cabaretier Albert Mol (1917-2004), schrijfster Anna Blaman (1905-1960) en oud-voorzitter van belangenorganisatie COC Benno Premsela (1920-1997). Er zijn ook historische namen bij, zoals de zestiende-eeuwse Xica Manicongo, "de vroegste naam die we kennen van een transgender persoon uit Brazilië". Manicongo werd door de inquisitie vervolgd.

Zichtbaarheid en representatie

Meerdere mensen die een tegel op de Walk of Pride krijgen, zijn vermoord om wie ze waren. Onder hen is Xulhaz Mannan uit Bangladesh, die door extremisten van al-Qaeda werd omgebracht. "Mannan heeft zich tot zijn gewelddadige dood actief uitgesproken voor een inclusieve acceptatie van liefde in zijn vele vormen", leggen de initiatiefnemers uit. Ook de Nederlander Jillis Bruggeman wordt met een tegel herdacht. Hij was de laatste persoon in Nederland die ter dood werd veroordeeld voor sodomie, in 1803.

"Zichtbaarheid en representatie is een belangrijk onderdeel van de emancipatie van de lhbtiq+-gemeenschap. Met deze wandelroute vergroten we die zichtbaarheid", zegt wethouder Touria Meliani in een verklaring. "Zo blijven we ons als stad inzetten voor een inclusieve wereld waarin iedereen zichzelf kan zijn en gelijke rechten heeft."

De Amsterdamse stichting GALA gaat de promenade aanleggen. Voor het toekomstige onderhoud is de subsidie niet toereikend, daarom is ook een crowdfunding opgezet.