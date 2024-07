Amsterdam krijgt naheffing van 62.000 euro om privéritten Halsema

De gemeente Amsterdam heeft sinds september 2019 privégebruik van de dienstauto door burgemeester Femke Halsema "niet goed geregistreerd en administratief afgehandeld" en daardoor onterecht geen fiscale bijtelling betaald. Dat meldt wethouder Hester van Buren (financiën) in een brief aan de gemeenteraad. De gemeente heeft een naheffing van de Belastingdienst gekregen van ongeveer 62.000 euro.

Gemeenteraadsleden mogen sinds 2019 in principe de dienstauto niet gebruiken voor privédoeleinden. Voor de burgemeester geldt een uitzondering "vanwege de 24-uurs beschikbaarheid en de veiligheidsvereisten". Als het aantal privé gereden kilometers boven de 500 uitkomt, is een fiscale bijtelling van toepassing. In het geval van de burgemeester betaalt de gemeente die kosten. Dat blijkt de afgelopen jaren echter niet te zijn gedaan.

Volgens Van Buren heeft Halsema het privégebruik van de dienstauto altijd "nauwkeurig bijgehouden en afgetekend", en is het vervolgens misgegaan bij de afhandeling ervan. "Zowel het proces als de regels waren niet duidelijk genoeg." De wethouder stelt dat het college "de onvolkomenheden rond het privégebruik van de dienstauto's betreurt". Sinds maandag zijn er nieuwe werkinstructies van kracht die het duidelijker moeten maken hoe het privégebruik van de dienstauto moet worden geregistreerd en afgehandeld.

Uit gegevens die Van Buren in de brief deelt, blijkt dat Halsema in 2019, 2020, 2023 en 2024 meer dan 500 kilometer privé heeft gereden met de dienstauto. De gemeente moet daarom de aangifte loonheffing voor die jaren aanpassen en de te weinig afgedragen loonbelasting alsnog betalen. Daarnaast krijgt de gemeente ook nog een boete voor het te laat indienen van dit deel van de aangifte.