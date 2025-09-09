Amsterdam verlengt asielopvang op schip tot 2027

AMSTERDAM (ANP) - De asielopvang op een cruiseschip in het Westelijk Havengebied in Amsterdam blijft open tot 2027. Dat heeft het college besloten. "Deze locatie is niet ideaal, maar wij vinden het belangrijk om hier vluchtelingen op te vangen zolang dat nodig is", zo schrijft de gemeente. Op het schip verblijven 1500 vluchtelingen.

De opvang op de MS Galaxy blijft open tot een nieuw asielzoekerscentrum in de Houthaven klaar is. De bouw daarvan is in april vorig jaar begonnen. Het azc, dat plek moet bieden aan vijfhonderd mensen, opent naar verwachting in 2027.

Sinds de opening in oktober 2022 is de opvang op het schip meerdere keren verlengd, ook al voldoet die niet aan alle criteria. Een probleem is volgens de gemeente inmiddels opgelost: kinderen zijn verhuisd naar een andere opvanglocatie. De overige punten hebben te maken met de beperkte ruimte aan boord en het feit dat bewoners niet zelf kunnen koken. In november wordt de opvang opnieuw "beoordeeld op menswaardige omstandigheden".