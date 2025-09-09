ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Franse minister waarschuwt demonstranten geen geweld te gebruiken

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 18:22
anp090925158 1
PARIJS (ANP) - De Franse minister van Binnenlandse Zaken Bruno Retailleau heeft demonstranten gewaarschuwd woensdag "geen geweld te zullen tolereren". Frankrijk bereidt zich voor op een tumultueuze dag vol vermoedelijk verspreide demonstraties. Landelijk worden volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken ongeveer 80.000 manschappen ingezet, waaronder gendarmes. Ook blokkades zijn volgens Retailleau uit den boze. "Ik begrijp de woede, maar die kan niet zonder meer worden gevent op straat."
Onduidelijk is hoe groot de protesten, die worden georganiseerd onder de noemer 'Bloquons tout' (blokkeer alles) en gericht zijn tegen onder meer de aangekondigde miljardenbezuinigingen in het land, zullen uitpakken.
Ordediensten zetten zich daarom schrap voor ontregelingen door het hele land. In een interview met Le Parisien zegt de Parijse politiechef Laurent Nuñez te vrezen voor "behoorlijk harde" acties vanuit radicaal-linkse hoek. Die zouden vermoedelijk vooral gericht zijn op het verstoren van het openbaar vervoer.
loading

POPULAIR NIEUWS

download (8)

Don Lemon: “Trump is zieker dan het Witte Huis doet voorkomen”

Schermafbeelding 2025-09-09 103900

B&B Vol liefde: is Illya helemaal gek geworden?

VWH-DermNetNZ-Panniculitis-01-76febbb615f4442988c74db6a46187ba

Vroege signalen aan je handen dat er iets mis is met de alvleesklier

ANP-532422810

Werkt 'dry needling' echt? Dit zegt de wetenschap

anp021224163-1

Presentatrice Veronica van Hoogdalem slachtoffer in deepfakezaak

ahdaan-png-68bac11b0eccd

Hoe rijk is de nieuwe 'AH-supermarktmanager' Jeroen van Koningsbrugge?

Loading