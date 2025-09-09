Franse minister waarschuwt demonstranten geen geweld te gebruiken

PARIJS (ANP) - De Franse minister van Binnenlandse Zaken Bruno Retailleau heeft demonstranten gewaarschuwd woensdag "geen geweld te zullen tolereren". Frankrijk bereidt zich voor op een tumultueuze dag vol vermoedelijk verspreide demonstraties. Landelijk worden volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken ongeveer 80.000 manschappen ingezet, waaronder gendarmes. Ook blokkades zijn volgens Retailleau uit den boze. "Ik begrijp de woede, maar die kan niet zonder meer worden gevent op straat."

Onduidelijk is hoe groot de protesten, die worden georganiseerd onder de noemer 'Bloquons tout' (blokkeer alles) en gericht zijn tegen onder meer de aangekondigde miljardenbezuinigingen in het land, zullen uitpakken.

Ordediensten zetten zich daarom schrap voor ontregelingen door het hele land. In een interview met Le Parisien zegt de Parijse politiechef Laurent Nuñez te vrezen voor "behoorlijk harde" acties vanuit radicaal-linkse hoek. Die zouden vermoedelijk vooral gericht zijn op het verstoren van het openbaar vervoer.