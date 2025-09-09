ECONOMIE
Netanyahu gaf bevel voor aanval Doha na schietpartij in Jeruzalem

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 18:01
anp090925151 1
JERUZALEM (ANP/AFP/RTR) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat zijn besluit om een aanval uit te voeren op de Hamas-top in Qatar te maken heeft met de schietpartij in Jeruzalem van maandag. Hij zou daarna het bevel hebben gegeven aan alle veiligheidsdiensten om zich voor te bereiden op de aanval. Nadat hij dinsdagmiddag een "operationele gelegenheid" had gezien voor de aanval, gaf hij het bevel om die uit te voeren, staat in een verklaring van Netanyahu en defensieminister Israel Katz.
Twee schutters doodden maandag zeker zes mensen bij een bushokje in Jeruzalem. Twaalf anderen raakten gewond bij de aanslag, die dinsdag werd opgeëist door Hamas.
