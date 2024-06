Amsterdam verscherpt inzet: maximaal 400.000 vluchten op Schiphol

AMSTERDAM (ANP) - De gemeente Amsterdam heeft het standpunt over Schiphol aangescherpt. De hoofdstad wil een maximum van 400.000 vluchten per jaar, 40.000 minder dan de eerdere inzet in december, meldt de gemeente dinsdag.

Daarnaast herhaalt Amsterdam de wens op een volledige nachtsluiting tussen 23.00 en 07.00 uur en het weren van privéjets. Het geheel aan maatregelen moet geluidshinder, slaapverstoring en uitstoot verminderen, waarmee "de rechtsbescherming voor omwonenden wordt hersteld en Schiphol weer binnen de wet opereert", aldus de hoofdstad.

Volgens wethouder Hester van Buren is een combinatie van minder vliegbewegingen, innovatie en beprijzing nodig voor "een betere balans tussen leefbaarheid voor omwonenden en economie". De wethouder laat namens de gemeente weten ook in te zetten op internationaal treinverkeer ter vervanging van korte vluchten, en stelt voor op korte termijn afstandsafhankelijke vliegbelasting in te voeren. Daarnaast moet Schiphol een gezonde en veilige werkplek met "een eerlijk loon" zijn. Van Buren zegt zich hard te maken voor baanzekerheid en "een degelijk rooster", en aan de andere kant op het inperken van "beloningen aan de top".

De gemeente Amsterdam is voor 20 procent aandeelhouder van de luchthaven. De Nederlandse staat is met 70 procent meerderheidsaandeelhouder.