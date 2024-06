Vlucht met Assange uit Bangkok vertrokken

BANGKOK (ANP/AFP) - Een vliegtuig met Julian Assange, oprichter van klokkenluidersplatform WikiLeaks, is dinsdagavond plaatselijke tijd (rond 15.30 uur Nederlandse tijd) uit de Thaise hoofdstad Bangkok vertrokken.

Assange is onderweg naar het Amerikaanse eiland Saipan in de Grote Oceaan, als onderdeel van een deal met de Verenigde Staten over zijn vrijlating. Hij moet daar woensdag voor de rechtbank verschijnen. De deal moet formeel nog worden bekrachtigd.

De 52-jarige Australiër gaat schuld bekennen in een zaak die de VS tegen hem hebben aangespannen. Het betreft een aanklacht over samenzwering om geheime Amerikaanse defensiedocumenten te bemachtigen en openbaar te maken. De 62 maanden celstraf die Assange naar verwachting krijgt, komt overeen met de tijd die hij in een Londense gevangenis doorbracht. Assange keert daarom na de zitting vermoedelijk terug naar zijn thuisland Australië.

Saipan, een van de eilanden in de Noordelijke Marianen, werd gekozen omdat Assange weigerde op het vasteland van de Verenigde Staten berecht te worden en omdat dit eiland in de buurt van Australië ligt.