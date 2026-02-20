Amsterdam vraagt hulp Rijk bij aanpak schimmelwoningen

AMSTERDAM (ANP) - Om te komen tot gezonde en schimmelvrije woningen voor alle Amsterdammers, is steun van het Rijk nodig. Dat schrijft woonwethouder Zita Pels aan de gemeenteraad.

Het Rijk zou vooral financieel moeten bijspringen bij de woningcorporaties, aldus Pels. Want hun positie is de afgelopen twintig jaar ernstig verslechterd door het overheidsbeleid. Daarom lukt het corporaties vaak niet meer om verouderde en slecht onderhouden woningen op te knappen en heeft bijna 30 procent van die sociale huurwoningen schimmelproblemen.

Amsterdam is sinds 2023 bezig met een speciale aanpak van de schimmel- en vochtproblemen. "Daarin zijn stappen gezet, maar we zijn er nog niet", schrijft Pels. "Kleine problemen worden snel verholpen, maar structurele problemen blijven vaak nog bestaan." En dat zorgt bij bewoners voor verlies van vertrouwen in hun corporatie.

Het oplossen van deze problemen kan alleen als het Rijk zijn verantwoordelijkheid neemt, vindt de wethouder.