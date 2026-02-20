Zelensky: VS en Rusland willen dat Oekraïne Donbas opgeeft

KYIV (ANP) - Zowel de Amerikanen als de Russen zetten Oekraïne nog steeds onder druk om de Donbas op te geven, zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in een interview met persbureau AFP. Volgens Zelensky houden de twee Kyiv voor dat dit nodig is als Oekraïne wil "dat de oorlog morgen eindigt". Oekraïne heeft nog altijd een deel van de Donbas in handen en heeft meermaals benadrukt niet eenzijdig land te kunnen opgeven.

Zelensky zei tegen AFP dat het Oekraïense leger grote delen van het zuiden van het land heeft bevrijd, tot nu toe 300 vierkante kilometer. Het persbureau kon de bewering niet verifiëren.

De kwestie over het grondgebied is een van de gevoeligste onderwerpen tijdens de onderhandelingen tussen Rusland, Oekraïne en de VS. Eerder op vrijdag zei Zelensky klaar te zijn voor onderhandelingen tussen de staatshoofden. Volgens hem kan dit de doorslag geven aan de onderhandeltafel. Volgende gesprekken zouden als het aan hem ligt nog deze maand plaatsvinden.