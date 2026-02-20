ECONOMIE
Groenewoud schaatste 'te gretig' en hoopt nu op massastart

door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 18:37
anp200226197 1
MILAAN (ANP) - Marijke Groenewoud schaatste naar eigen zeggen vrijdag op de olympische 1500 meter "te gretig". Dat vertelde de 27-jarige Nederlandse na haar tiende plaats in Milaan.
"Ik was superslecht weg. Het eerste rondje was gewoon te langzaam", aldus Groenewoud. "Het verval in het vervolg van de race was daarna goed, maar je moet het verschil in het begin maken. Dat heb ik niet gedaan."
Groenewoud merkte dat ze, na haar achtste plaats op de 3 kilometer en zevende plaats op de 5 kilometer, te graag wilde. "Ik was veel te gretig. Dat heb ik wel vaker. Het is een soort bewijsdrang. Niet voor anderen, maar voor mezelf."
De Olympische Spelen kunnen zaterdag alsnog op een succes uitdraaien voor de Friezin. Daarvoor moet ze de massastart winnen. "Ik denk dat ik wel een kanshebber ben daar. Dat ik de topfavoriet ben? Ook helemaal prima. De massastart is toch een ander spelletje. Bij de individuele afstanden op de langebaan moet je alles van begin tot eind goed uitvoeren. Bij de massastart komt meer tactiek kijken."
