Verdachte ontkent betrokkenheid bij bendegeweld in Haarlem

ALKMAAR (ANP) - Een 18-jarige verdachte heeft maandag in de rechtbank ontkend dat hij betrokken was bij bendegeweld in de Haarlemse wijk Schalkwijk, waarbij iemand uit Heemskerk een wapen in zijn mond kreeg geduwd. Maar volgens het Openbaar Ministerie was Faris-Dien W. "van a tot z onderdeel van een gerichte wraakactie".

Op 8 september werd in Beverwijk een 22-jarige man uit Heemskerk onder bedreiging van een vuurwapen een auto in getrokken en meegenomen naar Haarlem. Hij werd gekneveld, ontkleed en ernstig toegetakeld. Dit slachtoffer was op een filmpje te zien met ducttape over zijn ogen en mond. Ook werd hij geslagen en werd de loop van een revolver in zijn mond gezet.

Volgens het OM betrof het een wraakactie op een ernstige mishandeling van twee dagen eerder, waarbij een minderjarige Haarlemmer werd geschopt en geslagen door een rivaliserende groep uit Beverwijk en Heemskerk. De schokkende beelden die van beide conflicten op sociale media circuleerden en de dreigende escalatie leidden tot het besluit vijf middelbare scholen in de regio een dag te sluiten.

Groepsgesprek

Het OM baseert de verdenking tegen W. onder meer op een groepsgesprek op Snapchat dat hij aanmaakte met de nog voortvluchtige broer van het minderjarige slachtoffer uit Haarlem. "In de groepschat wordt gesproken over het neuken van alle Heemskerkers", zei de officier.

Het OM gaat ervan uit dat W. het slachtoffer vervoerde en aanwezig was bij de mishandeling. Een van de gebruikte auto's staat op zijn naam. Daarnaast straalde zijn telefoon onderweg aan op zendmasten langs de gereden route, zei de officier in de rechtbank in Alkmaar. Volgens de advocaat van W. is het bewijs voor de verdenking "veel te mager", omdat de verdachte zijn auto kan hebben uitgeleend en W. op bewakingsbeelden niet is herkend als een van de inzittenden van de auto.