President Kenia kondigt 7 dagen nationale rouw af na dood Odinga

NAIROBI (ANP/AFP) - De president van Kenia William Ruto heeft zeven dagen van nationale rouw afgekondigd na de dood van oppositieleider en oud-premier Raila Odinga. Die overleed op 80-jarige leeftijd in India, waar hij was vanwege medische redenen. Ruto beschrijft Odinga in een verklaring als een "meester van democratie" en een "onverschrokken vrijheidsstrijder".

Ook zei hij dat Odinga een voorvechter was van "hervormingen die de rechten en vrijheden tot stand brachten die ons vandaag de dag zo dierbaar zijn. Hij was de stem van de onderdrukten."

De oppositieleider heeft in totaal negen jaar in de gevangenis gezeten. De eerste keer was in 1982 na een poging tot staatsgreep tegen de toenmalige president Daniel arap Moi.