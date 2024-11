Oppositie vindt coalitie passief over onderwijsbezuinigingen

DEN HAAG (ANP) - Oppositiepartijen verbazen zich over de in hun ogen passieve houding van de coalitie, terwijl de onderwijsbegroting dreigt te sneuvelen in de Eerste Kamer door een gebrek aan steun voor bezuinigingen. Twee blokken oppositiepartijen verbinden steun in de senaat aan plannen om de onderwijsbezuinigingen gedeeltelijk of volledig te schrappen. De VVD en PVV weigerden tijdens het debat hierover om te zeggen of en hoe ze de oppositie tegemoet konden komen. In plaats daarvan verwezen ze naar het kabinet.

Joost Eerdmans van JA21 legde de "politieke realiteit" op tafel. "Dat het de minister volgens mij niet gaat lukken om deze begroting door de Eerste Kamer te krijgen, want daar is geen meerderheid voor." Claire Martens-America (VVD) is zelf ook "ontzettend benieuwd" hoe dat wordt opgelost en wil die vraag ook stellen bij de tweede helft van het debat op donderdag, als onderwijsminister Eppo Bruins aan het woord komt.

Dat antwoord verbaast Sandra Beckerman (SP). "De coalitie heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer", benadrukte ook zij. "Is het niet slim om nu te gaan kijken hoe we wel tot een begroting kunnen komen die werkt?"

Hier verwart Beckerman de verschillende politieke rollen, reageerde Martens-America. Ze vindt het haar taak als Kamerlid om het kabinetsbeleid te controleren en niet om te zoeken naar politieke openingen om de begroting door de senaat te krijgen. "Ik hoop dat de minister al bezig is om te kijken hoe dit door de Eerste Kamer komt", aldus de VVD'er. "En we gaan het donderdag horen."