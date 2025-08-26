Venezuela zet oorlogsschepen in tegen Amerikaanse aanwezigheid

CARACAS (ANP/AFP) - Venezuela laat in reactie op de aanwezigheid van Amerikaanse oorlogsschepen zelf ook oorlogsschepen voor de kust varen. De Verenigde Staten stuurden vorige week drie vaartuigen naar de wateren rond het land om drugssmokkel tegen te gaan en druk te zetten op president Nicolás Maduro.

De Venezolaanse minister van Defensie Vladimir Padrino López kondigde samen met de inzet van de oorlogsschepen ook aan dat er een "aanzienlijk" aantal drones zal rondvliegen boven het kustgebied.

De relatie tussen de VS en Venezuela is al jaren slecht, maar afgelopen maand voerde de regering van president Donald Trump de druk verder op. Washington verhoogde onder meer de beloning voor de arrestatie van Maduro naar 50 miljoen dollar (43 miljoen euro). Bronnen zeggen dat Trump mogelijk nog twee schepen naar de Caribische Zee bij Venezuela wil sturen.

Maduro heeft de VS ervan beschuldigd uit te zijn op een machtswisseling in Venezuela. De VS erkennen, net als de EU, zijn legitimiteit niet.