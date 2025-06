Amsterdamse wethouder Moorman wil Kamer in voor GroenLinks-PvdA

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse PvdA-wethouder Marjolein Moorman wil voor GroenLinks-PvdA de Tweede Kamer in. Zij heeft gesolliciteerd naar een plek op de kieslijst voor de verkiezingen van 29 oktober, vertelt zij in een interview met Het Parool.

De 51-jarige Moorman wordt al langer in verband gebracht met een overstap naar Den Haag, en zelfs genoemd als mogelijke politiek leider van de linkse combinatie. Die ambitie zegt zij nu niet te hebben. Frans Timmermans, die vorige week tot lijsttrekker werd gekozen, is "'echt beter dan ik", zegt zij.

Moorman benadrukt dat zij haar werk in Amsterdam niet zag als een opstapje naar de landelijke politiek. "Ik ben hier niet ingestapt om hogerop te komen, maar om dingen beter te maken voor mensen. Dat zou de essentie van politiek moeten zijn." Of zij daadwerkelijk op de lijst komt, is aan de kandidatencommissie, benadrukt zij.

Met haar ervaring als lokaal bestuurder hoopt Moorman te kunnen bijdragen aan een cultuuromslag in de Haagse politiek. "In de lokale politiek werk je gewoon samen aan oplossingen, ongeacht je partij", zegt zij. "Den Haag is te veel bezig met politieke profilering en te weinig met praktische verbeteringen. Dat is precies waarom ik daarheen ga: ik wil laten zien dat het ook anders kan."