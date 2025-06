China bevestigt afronden voorlopige handelsdeal met VS

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - China bevestigt dat een voorlopige handelsovereenkomst met de Verenigde Staten rond is. Het Chinese ministerie van Handel meldt dat de precieze details van die afspraken nu zijn uitgewerkt.

De Amerikaanse minister van Handel, Howard Lutnick, meldde donderdag ook dat de deal was afgerond en getekend. China zegt toe weer zeldzame aardmetalen te leveren, die belangrijk zijn voor tal van technologische toepassingen in bijvoorbeeld windmolens of vliegtuigen. De VS heffen bepaalde exportbeperkingen tegen China op.