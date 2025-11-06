ECONOMIE
Analyse: orkaan Melissa verwoestender door klimaatverandering

Samenleving
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 6:11
LONDEN (ANP) - De heftigheid van orkaan Melissa, die vorige week een spoor van verwoesting trok door het Caribisch gebied, was voor een deel te wijten aan klimaatverandering. Die conclusie trekken klimaatwetenschappers in een snelle analyse. Uit modelberekeningen constateren ze dat de extreme regenval 16 procent intenser was en de windsnelheden 7 procent hoger lagen dan zonder opwarming van de aarde het geval zou zijn geweest.
De berekeningen komen van het collectief World Weather Attribution (WWA), waarin klimaatspecialisten internationaal samenwerken om te bepalen of en in welke mate klimaatverandering een rol speelt bij extreem weer. Bij Melissa zien ze een sterk verband: de kans op de omstandigheden die hebben geleid tot de orkaan is volgens de onderzoekers zes keer zo groot geworden. Daarbij gaat het om factoren als temperatuur en luchtvochtigheid.
Het oceaanwater in de regio is momenteel ongeveer 1,5 graad warmer dan normaal. In combinatie met hogere temperaturen in de atmosfeer levert dat veel grotere risico's op.
Niet eenmalig
De hevige storm heeft zeker 75 levens geëist. De meeste mensen kwamen om in Haïti, gevolgd door Jamaica. De schade aan woningen en infrastructuur loopt in de miljarden euro's.
Lector Jayaka Campbell van de University of the West Indies in Jamaica komt tot de conclusie dat Melissa niet als een eenmalige uitschieter moet worden gezien. "We zijn getuige van de gevaarlijke nieuwe realiteit in onze opwarmende wereld", stelt ze.
Collega-onderzoeker Ben Clarke van Imperial College in Londen benadrukt dat dit niet het eerste onderzoek is dat laat zien hoe klimaatverandering orkanen nog meer vernietigende kracht geeft. "Stormen als Melissa worden steeds verwoestender voor gemeenschappen die eraan worden blootgesteld, als klimaatverandering niet onder controle komt."
