Voormalig Kamerlid en burgemeester Jan Nico Scholten overleden

Samenleving
door anp
zaterdag, 24 januari 2026 om 12:11
anp240126067 1
DEN HAAG (ANP) - Jan Nico Scholten is afgelopen woensdag op 93-jarige leeftijd overleden, meldt zijn familie zaterdag in een overlijdensbericht in NRC. Hij is burgemeester geweest van verschillende gemeenten, zat in de jaren zeventig en tachtig in de Tweede Kamer en eind jaren negentig in de Eerste Kamer. Hij was lid van de ARP en na de partijfusie van het CDA. In 1983 verliet hij de christendemocratische partij om later de overstap naar de PvdA te maken.
"Je vecht voor je idealen... En dan dringt de vraag zich op: hoe lang hou ik het nog uit", verzuchtte Scholten in oktober 1983. Twee maanden, bleek het antwoord, want in december van dat jaar zette het CDA het weerspannige gereformeerde fractielid samen met zijn geestverwant Stef Dijkman uit de Tweede Kamerfractie. Tot woede van CDA-fractieleider Bert de Vries gaven de twee hun zetel niet op, maar gingen ze door als onafhankelijke christendemocraten.
