ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Animal Rights gaat opnieuw bezwaar maken tegen afschieten wolf

Samenleving
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 13:38
anp280825118 1
UTRECHT (ANP) - Animal Rights gaat bezwaar maken tegen het voornemen van de provincie Gelderland om een vergunning af te geven voor het doden van een wolf. Het dier zou deze zomer bijna zestig schapen hebben gedood bij een veehouder. Zowel Animal Rights als De Faunabescherming denkt niet dat de provincie een vergunning kan verlenen. De dierenorganisaties stapten eerder tevergeefs naar de rechter om afschot van andere wolven in Gelderland en Utrecht te voorkomen.
Volgens de provincie sprong de wolf tot twintig keer toe over wolfwerende rasters en voldeden die aan alle adviesnormen qua hoogte en stroomspanning. Animal Rights zegt dat de provincie echter geen taxatierapport van de incidenten heeft laten zien en dat het op beelden van de wolf niet over rasters, maar netten lijkt te gaan. "Die staan vast met een soort flexibele plastic paaltjes. Vaak raken schapen in paniek als ze een wolf zien en dan rennen ze die uit de grond. Wij zijn van mening dat dit helemaal niet geldt als wolfwerende rastering."
Vorig artikel

Veilig Verkeer Nederland noemt helmplicht 'goede eerste stap'

Volgend artikel

Code geel in hele land om onweersbuien met hagel

POPULAIR NIEUWS

191588742_l

Wat vrouwen fantaseren en dromen over seks: 4 vrouwen vertellen

oip 1

Huidkanker: deze tekenen op je nagels kunnen wijzen op melanoom

anp270825140 1

Politie: Wilders liegt over verdachte doden Lisa

ANP-534224877

Frankrijk is in grote moeilijkheden, alweer. En wat dat voor ons betekent

anp270825173 1

Rusland somberder over economie door hoge rente

Low-Res_Spicomellus afer

Bizarre dinosaurus ontdekt: nog nooit zo'n stekelig pantser gezien