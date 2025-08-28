Animal Rights gaat opnieuw bezwaar maken tegen afschieten wolf

UTRECHT (ANP) - Animal Rights gaat bezwaar maken tegen het voornemen van de provincie Gelderland om een vergunning af te geven voor het doden van een wolf. Het dier zou deze zomer bijna zestig schapen hebben gedood bij een veehouder. Zowel Animal Rights als De Faunabescherming denkt niet dat de provincie een vergunning kan verlenen. De dierenorganisaties stapten eerder tevergeefs naar de rechter om afschot van andere wolven in Gelderland en Utrecht te voorkomen.

Volgens de provincie sprong de wolf tot twintig keer toe over wolfwerende rasters en voldeden die aan alle adviesnormen qua hoogte en stroomspanning. Animal Rights zegt dat de provincie echter geen taxatierapport van de incidenten heeft laten zien en dat het op beelden van de wolf niet over rasters, maar netten lijkt te gaan. "Die staan vast met een soort flexibele plastic paaltjes. Vaak raken schapen in paniek als ze een wolf zien en dan rennen ze die uit de grond. Wij zijn van mening dat dit helemaal niet geldt als wolfwerende rastering."