Veilig Verkeer Nederland noemt helmplicht 'goede eerste stap'

Samenleving
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 13:36
anp280825117 1
DEN HAAG (ANP) - Veilig Verkeer Nederland (VVN) spreekt van een "goede eerste stap" nu het kabinet een helmplicht wil voor kinderen tot 18 jaar op de elektrische fiets. VVN is al langer voorstander van het dragen van een helm voor alle leeftijden op e-bikes. "We hopen dat als het straatbeeld zich vult met kinderen met een fietshelm, het dragen ervan normaal wordt en meer mensen een helm gaan dragen", zegt een woordvoerster.
"Het is een goed signaal dat de minister hier zo serieus mee bezig is en zelfs in de demissionaire periode doorpakt", aldus de woordvoerster. Dat het kabinet vooralsnog alleen een verplichting wil voor minderjarigen, snapt VVN. "Hij wil iets doen aan de fatbikeoverlast en dat is geen andere fiets dan de normale e-bike. We hopen dat dit ook een ontmoediging is voor de fatbike."
Volgens de woordvoerster is een helmplicht makkelijk te controleren. "Je hebt hem of wel of niet op. Dat vraagt ook wel wat van de handhaving, maar er moet wel worden gehandhaafd."
