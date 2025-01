Anne Frank-expositie opent in New York

NEW YORK (ANP) - Anne Frank The Exhibition opent in het Center for Jewish History in New York, op de dag dat de Holocaust internationaal wordt herdacht. Er is onder meer een "unieke reconstructie" van het Achterhuis te zien in New York, op ware grootte en ingericht in de stijl van de onderduikperiode.

De tentoonstelling bevat ook meer dan honderd collectiestukken van de Anne Frank Stichting, waaronder handgeschreven gedichtjes van Anne in poëziealbums van haar vriendinnen en een katoenen tasje dat Otto Frank droeg tijdens zijn terugreis vanuit Auschwitz. De vader van Anne Frank werd tachtig jaar geleden samen met 8000 anderen bevrijd uit het vernietigingskamp.

De Anne Frank Stichting wil met de tentoonstelling "niet alleen de herinnering aan Anne Frank levend houden, maar ook jongeren aansporen te reflecteren en te reageren op haar geschiedenis en betekenis voor vandaag", aldus directeur Ronald Leopold.