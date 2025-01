Rechtbank Rotterdam begint aan strafproces 'Erasmus-schutter'

ROTTERDAM (ANP) - Na vijf voorbereidende zittingen begint de rechtbank in Rotterdam maandag aan de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen Fouad L. (33), die bekend is komen te staan als de 'Erasmus-schutter'. Het Openbaar Ministerie heeft L. aangeklaagd voor de moorden op zijn buurvrouw Marlous (39), haar 14-jarige dochter Romy en de 43-jarige docent en huisarts Jurgen Damen. Het schokkende geweld voltrok zich op 28 september 2023.

Geneeskundestudent L. schoot Marlous en Romy dood in hun huis aan het Heiman Dullaertplein in de Rotterdamse wijk Delfshaven. Hij stak zijn huis in brand. Niet veel later schoot hij Damen dood in een collegezaal van het Erasmus MC. Ook hier stichtte hij brand en bedreigde hij tal van mensen. Uiteindelijk kon hij buiten door de politie worden overmeesterd.

L. had drie vuurwapens bij zich. Hij heeft tijdens een eerste politieverhoor bekend en vervolgens gezwegen. Pas vorige maand verscheen hij voor het eerst in de rechtszaal. Hij is eerder veroordeeld voor dierenmishandeling.

Na observatie in het Pieter Baan Centrum kwamen deskundigen tot de conclusie dat L. aan een autistische en een dissociatieve stoornis lijdt en verminderd toerekeningsvatbaar is. Zij hebben tbs met dwangverpleging geadviseerd. In het PBC heeft L. wel verklaard.

L. had wraakgevoelens omdat hij geen artsendiploma kreeg. Met een denkbeeldige computer voerde hij sinds 2021 'gesprekken' over wraak en moorden, zo meldde het OM eerder. De computer zou L. in zijn jeugd hebben bedacht, na het zien van een animatieserie waarin een personage voorkwam met een computer in zijn hoofd.

De rechtbank bespreekt maandag de feiten en de persoonlijke omstandigheden van L. Ongeveer achttien slachtoffers en nabestaanden zullen het spreekrecht uitoefenen. De rechtbank heeft daar dinsdag en woensdag voor gereserveerd. Op donderdag komt het OM met de strafeis, pleiten L.'s advocaten en krijgt de verdachte de gelegenheid voor het zogeheten laatste woord. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank uitspraak zal doen.